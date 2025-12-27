En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo marcado por la presentación de G-Dragon, una imitación que logró contagiar ritmo y actitud desde el primer momento sobre el escenario.

Tras la performance, Deyvis Orosco comentó que había disfrutado bastante la presentación y que incluso los había puesto a bailar, aunque señaló que debía mejorar el manejo de los tiempos, ya que en algunos momentos se le iban, además de trabajar con mayor cuidado el tema de la respiración. Aun así, le dio el sí. En la misma línea, Jely estuvo de acuerdo y recalcó la importancia de mejorar el control respiratorio de manera técnica, pues este aspecto no solo afectaba los tiempos, sino también la potencia vocal y corporal, motivo por el cual le otorgó el sí bajo esa condición.

Por su parte, Cachín valoró la energía del participante y le dio una cálida bienvenida a la competencia, destacando su actitud y disposición para seguir creciendo en el programa.

¿Logrará perfeccionar su técnica para sorprender en la siguiente etapa? ¿Qué otras imitaciones encenderán el escenario? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada casting lleno de talento, ritmo y emoción 🔥🎶.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!