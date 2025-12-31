Farik Grippa volvió al escenario en el especial de Fin de Año interpretando “En Peligro de Extinción”, dejando al público visiblemente conmovido. En esta presentacion de “Yo Soy”, el cantante agradeció al programa y al canal por haber sido parte clave de su camino artístico y por permitirle reencontrarse con el público que lo vio crecer.

El jurado destacó la emoción del momento y coincidió en que fue un verdadero regalo verlo nuevamente en el escenario, recordando cuando lo conocieron hace años a través de la televisión. También lo felicitaron por ahora tener un nombre propio y por seguir creciendo en su carrera artística, luego de haber ganado los cuatro finalistas en una recordada temporada. Las palabras de aliento cerraron con reconocimiento a su constancia y evolución como artista. ¿Qué sentiste al verlo otra vez en el escenario? ¿Te emocionó su interpretación?

