Stefhano Silva, trabajador del Gobierno Regional del Callao, confesó que había dejado de cantar tras la pandemia y que la vergüenza lo alejaba del escenario. Sin embargo, animado por su familia, decidió imitar a Cheo Feliciano.

El jurado destacó el timbre de voz y la forma de cantar, señalando que necesitaba más cadencia, matices y afinación. Aun así, el potencial fue claro. “El timbre lo tienes”, coincidieron, y tras prometer que trabajaría su técnica, recibió el sí del jurado y pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará pulir su interpretación? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

