En estas audiciones llegó Aaron Amaya, pizzero de oficio y cantante de corazón, llegó decidido a imitar a Luis Fonsi, destacando su romanticismo y versatilidad musical. “Yo soy Luis Fonsi”, dijo antes de interpretar dos canciones que marcaron momentos muy distintos.



La primera canción dejó una buena impresión, pero la segunda complicó afinación y timbre, generando dudas inmediatas. “No recuperabas afinación ni timbre”, advirtieron desde la mesa. Aun así, el jurado reconoció el potencial y, entre votos divididos y medias decisiones, Aaron consiguió avanzar a la siguiente ronda. ¿Podrá sostener el nivel en futuras presentaciones? ¿Encontrará su mejor versión como Luis Fonsi?

