Andrea, conocida artísticamente como Valera, llegó decidida a imitar a Camila Cabello, luego de subir videos a TikTok para saber si realmente tenía el parecido vocal. “Subí un video y les pedí que opinen como el jurado”, contó antes de cantar.

Tras su presentación, el jurado fue directo: destacaron su técnica, respiración y colocación, aunque señalaron que debía suavizar la energía para acercarse más al estilo del personaje. “La similitud del timbre es otra cosa, pero el reto lo puedes enfrentar”, le dijeron antes de darle el sí unánime. ¿Logrará pulir la sensualidad del personaje? ¿Cómo evolucionará en la siguiente ronda?

