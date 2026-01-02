Yo Soy recibió a Luisín “Moro” Guevara, un viejo conocido del escenario que volvió decidido a imitar a J Álvarez, artista al que le rinde tributo desde hace años. Ensayando y cantando cada fin de semana, llegó confiado a mostrar su trabajo.

El jurado destacó que el timbre está muy cercano, aunque le advirtieron: “Ten cuidado con la respiración, estás abusando de pedirle al público que cante”. Aun así, el parecido físico y vocal sorprendió, al punto que uno de los jueces confesó: “He estado viendo la cara de J Álvarez y sí, te pareces bastante”. Incluso, Moro reveló entre risas que se operó un lunar para parecerse más al artista. Con ajustes por trabajar, recibió los tres sí y avanzó. ¿Logrará pulir la respiración? ¿Hasta dónde llegará este regreso?

