El Pájaro Gómez se presentó con un potente mix de Año Nuevo que puso al público de pie. El escenario que lo vio brillar nuevamente tras una década de su histórica victoria en Yo Soy

El jurado no dudó en destacar su presentación. Jely Reátegui resaltó su energía y conexión con el público, asegurando que “qué chévere tenerte y escucharte en vivo, eres un tonazo”. Por su parte, Ricardo Morán fue directo y emotivo al decirle que es un gran imitador y artista, confesando su felicidad de verlo otra vez en el escenario de Yo Soy luego de haber ganado hace 10 años, además de desearle un excelente nuevo año. También se recordó que ha lanzado temas propios y que este reconocimiento se lo merece muchísimo. ¿Qué te pareció su regreso? ¿Te sorprendió su mix de Año Nuevo?

