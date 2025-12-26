La audición de Michelle (Rumi), Fabiana (Zoey) y Bel (Mira) no pasó desapercibida. Las tres, actrices de teatro musical, llegaron al escenario para imitar a Huntrix, debido a un proyecto que ya habían desarrollado en formato teatral y que las llevó a realizar distintas presentaciones. Para Michelle, además, fue un regreso especial: ya había participado antes en el programa con otro personaje.

El trío interpretó primero “Golden”, donde el jurado notó problemas de afinación y falta de ensamblaje, especialmente en las armonías a cargo de Fabiana y Bel. Tras la observación de Cachín, tuvieron una segunda oportunidad con “Takedown”. Ricardo mencionó que el reto que asumieron es grande y exige un trabajo casi automático en escena. Sin embargo Cachín reconoció el valor de traer una propuesta K-pop al programa y el potencial de crecimiento del grupo si logran afinar detalles clave. Finalmente Huntrix recibió un sí de parte de Cachín y Jely.

