Astrid, quien ya había pasado antes por el programa, volvió acompañada de Fabio y Álvaro, a quienes reunió por su talento musical tras conocerlos en conciertos y redes sociales, para imitar a Matisse.

Desde el inicio dejaron claro el trabajo en equipo y el ensayo previo. Durante la presentación, destacaron el performance, las miradas y la coordinación vocal, incluso con detalles llamativos en escena. El jurado fue claro: la preparación se notó, aunque recalcaron que deben ajustar niveles y acercarse más al timbre original del grupo. Aun así, el balance fue positivo y los jueces coincidieron en darles el sí, destacando que el color de voz puede pulirse. ¿Lograrán afinar esa similitud en la siguiente ronda? ¿Hasta dónde llegará esta apuesta grupal?

