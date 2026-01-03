Elvis Espinoza llegó decidido a imitar a Manuel Donayre. Analista de logística y estudiante de música desde hace apenas tres meses, el participante confesó que recién ahora entiende que cantar “no es solo tomar un micrófono, sino aplicar técnica”.

Desde el inicio, la teatralidad y el dramatismo del personaje estuvieron presentes. El jurado destacó que la interpretación aún se siente “un poco actuada”, pero valoró que el diseño del personaje ya está claro y es totalmente trabajable. También señalaron que debía afinar el vibrato característico de Donayre y adelgazar más la voz en los agudos.Aun así, coincidieron en que el timbre está cerca y el potencial es evidente, por lo que Elvis recibió el sí unánime y avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará volver la interpretación más orgánica? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

