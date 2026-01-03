Josué, un joven de solo 16 años que llegó desde el colegio para imitar a Fer de Maná. Acompañado por su mamá, contó que escucha a la banda desde niño y que incluso tiene su propio grupo, Los Felpuches.

Sobre el escenario declaró con firmeza: “Yo soy Fer de Maná”, y dejó ver intención y timbre cercano. Sin embargo, el jurado coincidió en que la voz aún no termina de madurar, que falta peso corporal y mayor profundidad emocional. Aunque uno de los jueces destacó su potencial, dos votos negativos sellaron su destino.

Josué no pasó a la siguiente ronda, pero se llevó consejos clave para seguir creciendo. ¿Logrará volver más fuerte? ¿Hasta dónde puede llegar este joven talento?

