Carlos García, ingeniero mecánico eléctrico convertido en ingeniero de sonido y cantante de la orquesta Carisma, llegó decidido a imitar a Wicho García, ícono del rock nacional. Antes de cantar, contó que fue su esposa quien lo animó a postular: “Ella me dijo que tenía que venir”.

Sin embargo, tras su presentación, el jurado fue claro: el timbre no se parecía, faltaba corporalidad, y la técnica vocal aún debía trabajarse. Aunque reconocieron la elección del personaje, coincidieron en que no lograron ver ni escuchar la imitación. Pese a la experiencia y el amor por la música, Carlos no pasó a la siguiente ronda. ¿Podrá volver más adelante con una versión más sólida? ¿Qué otros imitadores del rock aparecerán?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!