En plena etapa de castings, en “Yo Soy” se vivió un momento especial con la llegada de María Elena, reconocida por Ricardo Morán como una de las fans legendarias del programa, siempre presente en las galas desde el público. Esta vez, decidió dar el paso y presentarse imitando a Laura León.

Antes de cantar, contó que suele hacerlo en reuniones familiares y eventos municipales, porque “cantar ayuda a sentirse bien”. Ya en escena, se mostró disfrutando cada segundo, pero el jurado fue claro: no encontraron el timbre, las inflexiones ni la técnica del personaje, aunque destacaron su energía y conexión con el escenario. Finalmente, recibió el no unánime y no pasó a la siguiente ronda.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!