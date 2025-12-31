Daddy Yankee, participante de la primera temporada de este año, volvió a encender el escenario con un potente mix de Llamado de Emergencia, Shaky Shaky y Limbo. Fue en “Yo Soy” donde el público y el jurado no dejaron de bailar, celebrando su regreso y la solidez que ha construido en su carrera artística.

El jurado lo felicitó por seguir apostando por la imitación de Daddy Yankee y destacaron lo especial que fue verlo cantar sin estar en competencia. “Es lindo verte tan sólido”, comentaron, resaltando que esta fue la primera vez que se presentó sin ser participante. Además, le agradecieron por volver al escenario, le desearon lo mejor para este nuevo año y aseguraron que fue un verdadero placer volver a verlo brillar frente al público. ¿Qué te pareció este regreso urbano? ¿Te hizo bailar desde casa?

