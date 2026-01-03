Yo Soy castings 2025: ¡Cinco amigos y un SÍ total! Arctic Monkeys sacude el escenario
De amigos sin experiencia musical a una banda que logró el sí unánime del jurado.
Enzo, Piero, Jean Pierre, Álvaro y Jaime llegaron caracterizados como payasos para imitar a Arctic Monkeys, dejando claro que su historia va más allá de un simple tributo. Los jóvenes contaron que soñaban con formar una banda desde el colegio, sin saber tocar instrumentos ni cantar, pero con el tiempo aprendieron, se conocieron y consolidaron su grupo, hoy llamado Sex and Cheaters, con presentaciones en Barranco y Miraflores.
Aunque no nacieron como banda tributo, decidieron apostar por Arctic Monkeys, inspirándose en uno de sus shows en vivo. Su presentación convenció por completo al jurado, que destacó la propuesta y les dio tres sí, asegurando su pase a la siguiente ronda. ¿Podrán mantener el nivel en lo que viene? ¿Lograrán sorprender aún más en el futuro?
