Yo Soy castings 2025: Celia Cruz desató la fiesta con un explosivo mix salsero
El imitador hizo bailar al público y al jurado en uno de los momentos más celebrados del especial.
Celia Cruz, Joseph Sanz, se robó el show con un potente mix salsero que convirtió el escenario de “Yo Soy” en una verdadera pista de baile. Desde el primer tema, el artista bajó al público, bailó con los jurados y contagió su energía, recordando por qué este espacio sigue regalando momentos únicos.
Tras la presentación, Carlos Alcántara no dudó en elogiarlo y afirmó que es “el mejor imitador de Celia Cruz del mundo”, asegurando que durante todo el número sintió que estaba viendo a la verdadera artista en escena. Jely Reátegui compartió una emotiva anécdota: recordó que cuando la llamaron para ser jurada del programa, vio al imitador por un segundo y pensó que era Celia Cruz, hasta entender de qué se trataba realmente Yo Soy, agradeciendo finalmente poder verlo en vivo. ¿Qué te pareció este mix salsero? ¿También sentiste que Celia volvió al escenario?
