Yo Soy castings 2025: ¡Anthony Kiedis sacude el escenario de Yo Soy!
Una imitación con timbre similar, actitud en construcción y un sí que dejó claro que el reto recién empieza.
Kevin, músico y vocalista de una banda tributo “Nameless”, decidido a imitar a Anthony Kiedis, cantante principal de Red Hot Chili Peppers. “Mucha gente me dice que me parezco”, contó antes de lanzarse al escenario.
El jurado reconoció que el timbre era parecido y que incorporó gestos y movimientos del personaje, pero también le exigieron más energía y locura escénica. “Es la versión baby de Anthony Kiedis”, le dijo Ricardo Morán, dejando claro que aún faltaba intensidad emocional.
Aun así, el potencial pesó más y Kevin recibió el sí, avanzando a la siguiente ronda. ¿Logrará sacar el lado más salvaje del personaje? ¿Veremos una versión más intensa en el futuro?
