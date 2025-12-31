El jurado y conductores de Yo Soy hablaron, entre bromas, sobre sus cábalas. Todo empezó cuando se lanzó la pregunta: “Hay algunas cábalas bien arriesgadas, por ejemplo tú Cachín, ¿qué cábalas tienes para el Año Nuevo?”, a lo que Franco respondió entre risas “Lo tengo, muchas gracias Cachín” al cachín mencionar el no tener alguna.



Jely Reátegui confesó “Yo sí soy full cábalas, me pongo lentejas en los bolsillos, corro con maletas gritando nombres de lugares”, mientras Ricardo Morán aclaraba “Yo no tengo cábalas, aprovecho para ordenar mi casa y botar todo”. El momento explotó cuando Carlos Alcántara soltó “Mi cábala es ponerme el calzoncillo al revés”.

¿Te sentiste identificado con alguna cábala? ¿Cuál fue la más divertida de la noche?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!