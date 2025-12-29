En Yo Soy, el primer casting de la noche estuvo a cargo de Susana Fernández, quien llegó al escenario decidida a imitar a Alaska. Desde su ingreso, la participante mostró valentía y disposición para enfrentar uno de los retos más exigentes de la competencia.

Tras interpretar una segunda canción a pedido del jurado, Ricardo Morán reconoció que su voz lo había impresionado, destacando que existía una buena base vocal para una imitación de Alaska. Sin embargo, también fue claro al señalar que debía trabajar en su confianza escénica, pues los nervios terminaban distrayéndola y afectando su desempeño. Por ese motivo, consideró que aún no estaba lista para avanzar y le dio el no.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con la evaluación de Ricardo y la animó a seguir practicando, resaltando que se trataba de un buen comienzo, aunque todavía faltaba consolidar la imitación. De esta manera, también le dio el no, pero junto a los demás jurados reconocieron su esfuerzo, aplaudieron su valentía y la invitaron a continuar ensayando para regresar en una próxima oportunidad.

¿Logrará Susana volver al escenario con mayor seguridad y convencer al jurado con una imitación más sólida? ¿Qué otros talentos sorprenderán en los siguientes castings? No te pierdas Yo Soy y vive cada presentación llena de emoción y exigencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!