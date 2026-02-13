Tras unas audiciones llenas de sorpresas y despedidas inesperadas, Yo Soy le da una nueva oportunidad a uno de los imitadores que no logró pasar a la etapa de conciertos. Esta vez, el público tiene el poder: podrá elegir a su favorito para que regrese y ocupe un lugar en los conciertos.

La decisión está en tus manos. Solo uno volverá a la competencia y cambiará el rumbo de la temporada.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa.

El escenario está listo para una revancha histórica. ¿Quién merece volver y demostrar que aún tiene mucho por dar?