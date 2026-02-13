Yo Soy 2026: CÓMO VOTAR GRATIS para que tu imitador favorito vuelva a la competencia
La app de Latina será la herramienta oficial para elegir al imitador que regresará a Yo Soy Conciertos 2026: sigue esta guía sencilla y vota desde tu celular.
Actualizado el: 13 febrero 26 | 05:54 pm
Tras unas audiciones llenas de sorpresas y despedidas inesperadas, Yo Soy le da una nueva oportunidad a uno de los imitadores que no logró pasar a la etapa de conciertos. Esta vez, el público tiene el poder: podrá elegir a su favorito para que regrese y ocupe un lugar en los conciertos.
La decisión está en tus manos. Solo uno volverá a la competencia y cambiará el rumbo de la temporada.
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa.
El escenario está listo para una revancha histórica. ¿Quién merece volver y demostrar que aún tiene mucho por dar?