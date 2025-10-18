En una nueva gala de “Yo Soy”, Luz Pérez llegó al escenario lista para asumir el gran reto de interpretar a la incomparable Shakira. Con su característico tono de voz y una puesta en escena llena de energía, logró captar la atención y el aplauso del jurado desde el primer momento.

Ricardo Morán fue el primero en destacar su presentación: “Estuvo súper bien todo. Tal vez podrías ponerle un poco más de esfuerzo al baile, pero fue una presentación completa”, señaló antes de darle un sí. Además, le aconsejó cuidar su voz para evitar que el timbre sonara estridente en algunos momentos.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con Ricardo en que Luz había logrado una imitación sólida y convincente, también dándole su sí. Finalmente, Cachín Alcántara no dudó en unirse al entusiasmo de sus compañeros y le otorgó el tercer sí, asegurando su pase a la siguiente ronda.

🌟 ¿Logrará Luz seguir conquistando al jurado con su estilo y voz tan parecida a la de Shakira? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

