En Yo Soy, los reencuentros también son parte del show. Durante los castings de la segunda temporada, Ricardo Morán reconoció a una participante antes de que siquiera dijera su nombre.

“Ya te he visto antes, tú has estado en el programa”, comentó el jurado, a lo que la concursante respondió: “Sí, estuve en el 2020. Faltaba una semana para la final”. Se trataba de Etsy Velázquez, quien contó que tras su paso por el programa continuó imitando a su personaje y también participó en La Voz Perú.

Esta vez, Etsy llegó para imitar a Shakira y eligió una de sus canciones más conocidas. Sin embargo, Morán fue crítico: “Empezaste a perder dicción y no se escuchaba lo que estabas cantando”. Pese a eso, la participante insistió con una segunda interpretación, mostrando más seguridad y energía sobre el escenario.

Finalmente, el jurado decidió darle una nueva oportunidad y le dijo que sí.

¿Logrará Etsy llegar más lejos esta vez? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

