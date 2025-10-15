En el escenario de Yo Soy, Jim Delgado, proveniente del Callao, se presentó con una historia tan peculiar como su cambio de look. “Vengo de una familia de músicos, mi padre, mi madre y mi familia son músicos”, contó con orgullo antes de revelar su improvisada decisión: “Hace tres días estaba normal en mi casa y me llegó un mensaje de mi prima hermana diciendo que venga; me puse una peluca y un terno y vine”.

El participante imitó a Lalo Rodríguez y cantó el clásico “Ven, devórame otra vez”, llenando el set de sabor y energía. Su interpretación convenció a los tres jurados: Carlos Alcántara fue el primero en decir que sí, seguido por Jely Reátegui, quien le pidió “más sabrosura”, y finalmente Ricardo Morán, que también le dio el visto bueno.

¿Podrá Jim seguir sorprendiendo con su estilo y carisma en las siguientes etapas? No te pierdas Yo Soy 2025.

