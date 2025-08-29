En una nueva edición de Yo Soy, una participante de Chiclayo emocionó al jurado al imitar a la reconocida cantante Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano. “Mi nombre es Heidy, tengo 26 años”, dijo al presentarse.

La concursante contó un poco de su historia personal antes de cantar: “Estudié Sociología porque mis padres querían que tenga una carrera profesional. Terminé mi carrera, pero mi verdadera vocación siempre fue la música”, confesó. Heidy John trabaja como cantante independiente y confesó que siempre soñó con estar en un escenario como el de Yo Soy.

Su imitación sorprendió a los jurados. “Yo creo que está parecido el timbre de voz”, dijo Ricardo Morán con asombro, mientras que Carlos Alcántara y Jely Reátegui también coincidieron en darle un “sí”.

¿Será Heidy la próxima gran revelación de Yo Soy? Descúbrelo en las siguientes ediciones del programa.

