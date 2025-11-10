En una nueva gala de “Yo Soy”, Alicia Aarotaipe llegó al set para imitar a Rossy War, la icónica “reina de la tecnocumbia”. Su presentación estuvo llena de energía y ritmo, conquistando al jurado con su interpretación.

Ricardo Morán fue el primero en comentar: “Hubo un par de desafinaciones por ahí (creo que te has dado cuenta)… PERO, yo creo que ha valido la pena el viaje, yo te digo que sí”, destacando el parecido en el timbre y los movimientos en el escenario.

Luego, Jely Reátegui le dijo: “Si hubieras venido descansada y sin tanto trajín, tu presentación hubiera sido más potente. Le voy a atribuir ciertas cosas que no me parecieron tan precisas a ese cansancio porque tienes mucha presencia, el timbre es parecido, hay cosas que mejorar (sobre todo en lo corporal, en la energía y en la proyección) PERO, yo te voy a decir que sí”.

Finalmente, con los tres votos a favor, la imitadora de Rossy War fue oficialmente bienvenida a la competencia, lista para seguir demostrando su talento en el escenario.

