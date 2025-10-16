En la más reciente gala de Yo Soy, Hugo Salas llegó al set con un aire enigmático y una presentación cargada de nostalgia. “Soy músico, vivo de la música y canto música variada desde hace más de cinco años”, contó antes de revelar que venía a imitar a Mikel Erentxun, voz principal de Duncan Dhu. Su interpretación del tema “En algún lugar” llenó el escenario de emoción y recuerdos.

Sin embargo, pese a su talento, los jurados no quedaron del todo convencidos. “Todo el rato te he escuchado a ti, tienes buen timbre, pero la imitación está lejos”, le comentó Jely Reátegui. Por su parte, Ricardo Morán fue más directo: “Siento un cover”. Finalmente, el participante no logró avanzar en la competencia.

¿Volverá Hugo a intentarlo con otro artista y sorprenderá al jurado en una próxima temporada? Descúbrelo en Yo Soy 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!