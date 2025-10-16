En una de las jornadas más emocionantes de Yo Soy, Gianina Mengoni llegó al casting dispuesta a brillar con la fuerza y el carisma de Marisol. “Llevo haciendo la cola bastantes horas, pero no importa porque quería verlos a ustedes”, confesó antes de subir al escenario. Con una amplia trayectoria como artista, aseguró: “Subo a los escenarios desde el 2008” y reveló que trabaja imitando a la reconocida cantante de cumbia.

Su interpretación de “Dime gitana” encendió el estudio y provocó la atención inmediata de los jurados. Ricardo Morán le pidió una segunda canción y, tras escucharla, le comentó: “En esta segunda canción está mejor, creo que si llevas la supervisión de alguien, puedes mejorar”. Finalmente, tanto él como Carlos Alcántara y Jely Reátegui le dieron el sí, asegurando su pase a la siguiente ronda.

¿Logrará Gianina convertirse en la nueva voz oficial de Marisol dentro del programa? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy 2025.

