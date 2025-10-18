En una nueva jornada de “Yo Soy”, los hermanos Axel y Jared se presentaron para interpretar al recordado dúo venezolano Servando y Florentino, llenando el set de carisma y buena vibra. Su presentación estuvo cargada de sentimiento y química fraterna, algo que el jurado no dejó pasar por alto.

Jely Reátegui señaló que “cuando cantan juntos, lo hacen muy bien”, aunque comentó que en los solos “la imitación tambaleaba un poco”, lo que atribuyó a la falta de confianza. Sin embargo, destacó su gran potencial y les dio un sí, animándolos a seguir mejorando.

Por su parte, Ricardo Morán resaltó que ambos “tienen mucho talento para la música”, pero notó que uno de ellos era más seguro que el otro. Le encargó a Jared la tarea de ayudar a su hermano a ganar confianza, subrayando la importancia de su unión como hermanos: “Esa fraternidad se debe sentir en todo momento”. Finalmente, los motivó a ensayar más y también les dio el sí.

Finalmente, Cachín Alcántara recomendó a Axel trabajar el tema del baile y reforzar otros detalles técnicos, pero los felicitó por su interpretación y les dio la bienvenida a la competencia, asegurando su paso a la siguiente etapa.

