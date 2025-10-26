En “Yo Soy”, Joao llegó al escenario decidido a encarnar al enérgico Damiano David, vocalista de Måneskin. Tras su presentación, Daniela Darcourt expresó que sintió su imitación como “un tira y afloja”, pues por momentos reconocía al personaje y por otros se alejaba de él. Aún indecisa, decidió escuchar primero a sus compañeros del jurado.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó que el timbre de voz sí tenía similitudes con el del cantante italiano, pero que aún faltaba actitud en la corporalidad, gestualidad y postura para lograr una imitación completa. Sin embargo, elogió que el participante llegara muy bien lookeado (caracterizado), aunque le sumaría detalles como el maquillaje para potenciar la puesta en escena, y le dio un sí con la condición de que trabaje esos aspectos.

Cachín Alcántara fue directo al afirmar que, si fuera un cazatalentos, no lo dejaría ir. Reconoció que Joao tiene una base muy sólida para estar sobre el escenario, por lo que también le otorgó un sí.

Finalmente, Daniela Darcourt señaló que Damiano es un personaje cargado de adrenalina y energía, y motivó al participante a mantenerse abierto para incorporar más características al personaje, recordándole que “el cuerpo también canta y habla”. Con esa recomendación, le dio la bienvenida a la competencia.

