Las seguidoras del imitador Jesús Zavaleta, quien interpreta a Pedro Infante en Yo Soy 2025, vivieron un momento inolvidable cuando el artista apareció sorpresivamente para saludarlas en las instalaciones de Latina.

Las fans habían llegado al canal pensando que serían entrevistadas para un segmento especial del programa, pero grande fue su sorpresa cuando el “ídolo mexicano” apareció cantando uno de los temas más recordados del repertorio de Pedro Infante.

Entre risas, lágrimas y emoción, Jesús Zavaleta compartió con ellas una tarde llena de música y cercanía. “Gracias por tanto cariño, ustedes son quienes hacen que todo esto valga la pena”, dijo el artista mientras abrazaba a sus admiradoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

El encuentro estuvo lleno de momentos especiales: conversaron, cantaron juntos, se tomaron fotos y disfrutaron de la compañía del imitador, quien demostró que su carisma fuera del escenario es tan grande como su talento en él.

¿Será este el primer encuentro de muchos entre Pedro Infante y sus seguidoras? No te pierdas más sorpresas y emociones en los próximos episodios de Yo Soy.