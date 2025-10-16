En una nueva gala de Yo Soy, Alan Trujillo, cantante con más de diez años de experiencia, sorprendió a los jurados al confesar que se había rapado la noche anterior para poder parecerse más a su artista. “Tuve que raparme anoche”, dijo con humor mientras mostraba su nuevo look frente a Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui.

Alan contó además que ya había participado antes: “Vine en el 2019, pero esta es la primera vez con este artista”, reveló antes de interpretar a Gian Marco. Su presentación generó opiniones divididas. “La imitación estaba… y a veces no”, comentó Jely Reátegui, mientras que Carlos Alcántara le pidió cantar una segunda canción. Finalmente, Ricardo Morán le dijo que no, pero Carlos y Jely apostaron por él y le dieron el pase a la siguiente ronda.

¿Podrá Alan consolidarse en la competencia con su nueva imagen y voz? No te pierdas Yo Soy 2025 y sigue de cerca su historia.

