En una nueva gala de Yo Soy, Santiago Jimenes subió al escenario con la esperanza de clasificar a la siguiente etapa del concurso. “Yo Soy músico desde los diez años y escucho a este artista desde esa época”, contó antes de revelar que venía a imitar a Pedro Suárez Vértiz.

El participante interpretó una de las canciones más conocidas del recordado cantante peruano, generando expectativa entre los jurados. Sin embargo, Carlos Alcántara fue directo en su apreciación: “Tocas una fibra muy interesante de la voz de Pedro, pero se va porque no tienes seguridad”.

Tras el comentario, Santiago pidió cantar nuevamente, intentando mejorar su interpretación. Luego de su segunda oportunidad, Ricardo Morán opinó: “Nos falta la actuación, creo que te va a ir bien en la música, pero con esta imitación creo que no”.

Finalmente, Carlos Alcántara lo animó a seguir en el camino musical, aunque le indicó que su imitación “todavía no estaba lista”. Santiago agradeció los consejos y se retiró entre aplausos del público.

¿Podrá regresar más adelante con una versión mejorada de Pedro Suárez Vértiz? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!