En el escenario de Yo Soy, Daniel Santos llegó decidido a rendirle tributo a Marcelo Motta, dejando ver su gran conexión con el rock y su talento vocal. Desde sus primeras notas, logró conquistar al público y al jurado, quienes no tardaron en reaccionar con entusiasmo.

Cachín fue el primero en reconocer el impacto de su presentación: “La gente aplaudió inmediatamente y eso solo quiere decir una cosa: ¿tienes otra?”, provocando risas y pidiendo una segunda interpretación, que volvió a desatar la emoción y las sonrisas del jurado.

Por su parte, Ricardo Morán le dijo con admiración: “Conforme fuiste ganando seguridad, tu voz se apartaba de la de Marcelo Motta y se acercaba a lo tuyo”, reconociendo su gran talento, pero también señalando detalles por mejorar en la parte actoral. Finalmente, Jely Reátegui le brindó algunos tips técnicos y le dio un rotundo sí. Cerrando con broche de oro, Cachín añadió: “Dejemos a Daniel Santos y dejemos pasar a Marcelo Motta, bienvenido a la siguiente ronda”.

