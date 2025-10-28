En el set de Yo Soy, Benjamín Flores llegó para imitar a Federico Moura de VIRUS, pero su performance dejó opiniones divididas.

Ricardo Morán fue claro al decirle que recordaba a un gran imitador del mismo artista en ediciones pasadas: “Es difícil no comparar y siento que no estás logrando la imitación del cantante… al final la presentación se desinfló”, por lo que le dio el no.

Por su lado, Cachín destacó su energía y buena actitud: “Tienes buen oído y pocas desafinaciones” y aunque reconoció detalles por mejorar, le dio el sí con la promesa de que practique más. Finalmente, Jely Reátegui coincidió con Ricardo en que le faltó fuerza y que se dejó afectar por el público, recomendándole regresar mejor preparado y dándole también el no.

¿Será capaz de pulir su imitación y regresar con más actitud? ¿Buscando un nuevo intento logrará convencer a los tres? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy.

