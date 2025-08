El ambiente de Yo Soy 2025 estuvo lleno de momentos inesperados, y uno de los más divertidos ocurrió después de la participación de Edith Quintana, quien interpretó “Es Mentiroso” y logró avanzar a la siguiente ronda imitando a Olga Tañón.

Tras su presentación, Ricardo Morán fue cuestionado por la participante sobre su expresión seria durante los castings. “Yo me tomo muy en serio mi trabajo y es hacer que solo lo que está bien, pase a la siguiente ronda”, explicó, y continuó: “Mi seriedad es el bastión que defiende…”.

Sin embargo, en ese preciso instante, Carlos Alcántara, conocido como Cachín, pasó por detrás de él, moviendo el dedo en señal de “no” y riendo, interrumpiendo su discurso.

Al darse cuenta del momento, Ricardo no pudo evitar reaccionar con humor: “Caramba, a mí me dijeron que llame a Carlín y me equivoqué y llamé a Cachín”, provocando las risas de todos los presentes en el set.

Jely Reátegui, quien estaba el el medio de ambosjurados, bromeó diciendo: “¡Fuertes declaraciones!”, haciendo que la situación se volviera aún más cómica.

¿Qué más momentos divertidos nos traerá esta temporada de Yo Soy? ¡No te lo pierdas!

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Yo Soy” EN VIVO vía señal de Latina

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!