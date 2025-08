Yo Soy 2025 continúa sorprendiendo a la audiencia con nuevas sorpresas y, esta vez, fue el turno de Edith Quintana, participante que regresó al escenario para imitar a Olga Tañón. Los jurados la reconocieron de inmediato por su imitación impecable y la experiencia en el escenario. “Tienes toda la pinta de tener experiencia en el escenario, ¿es tu primera vez en Yo Soy?”, preguntó Ricardo Morán.

La sorpresa vino cuando Edith no dudó en encararlo: “Vine hace siete años y tú me trataste mal”, le dijo, bromeando: “Ahora me la vas a pagar”. Con una gran sonrisa, Edith añadió que le dedicaría una canción a Ricardo, provocando las risas del público y los jurados.

Además, Edith reveló que fue la motivación de sus tres hijos la que la impulsó a regresar al programa: “Mis tres hijos me motivaron a venir”.

Finalmente, tras interpretar “Es Mentiroso”, uno de los temas más emblemáticos de Olga Tañón, Edith dejó a los tres jurados convencidos, quienes no dudaron en decir un rotundo sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué más sorpresas traerá esta temporada de Yo Soy? ¡No te lo puedes perder!

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Yo Soy” EN VIVO vía señal de Latina

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!