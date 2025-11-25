El cantante arequipeño Hugo Panka, conocido en los escenarios por su imitación de Chacalón, llegó al casting de Yo Soy con una historia que conmovió a todos. Tras años dedicado a la música y cargando el recuerdo de su esposa fallecida, el artista decidió presentarse nuevamente al programa para cumplir un sueño que —según cuenta— siempre compartió con ella. Su paso por el casting dejó ver no solo su talento, sino también la profunda motivación que lo impulsa a seguir adelante y que ahora busca demostrar en las galas.

¿Qué nos puedes contar sobre tu ciudad, Paucarpata, en Arequipa?

Soy del barrio Miguel Grau, la Residencial Grau, en Paucarpata de Arequipa. En realidad todavía era conocido como pueblo joven, un poquito alejado del centro de la ciudad. Pero los vecinos son chéveres.

Comentaste que trabajabas en publicidad. ¿A qué te dedicabas exactamente?

Sí, hará unos 12 años que estaba en el rubro de la publicidad. Todavía tengo algunos trabajos eventuales con clientes que siempre me llaman. Trabajaba en instalaciones: me llamaban de una botica, iba al sitio, medía, hacía la estructura, el diseño, lo armaba y lo instalaba. He trabajado casi en todo el sur: Ilo, Moquegua, Puno, Cusco.

La experiencia más grande fue un contrato con mi hermano: un letrero luminoso de unos 15 metros por 1.50 de altura. Lo hicimos en dos partes porque pesaba un montón, y con ayuda de varios jóvenes lo levantamos e instalamos.

¿Y aparte de eso también te dedicabas a la música?

Con la música estoy recién cuatro años, casi de lleno. Antes me llamaban para cantar de vez en cuando, pero no estaba muy metido porque estaba con la chamba.

¿Con qué tipo de música empezaste?

Con Chacalón. Un compañero de una agrupación del barrio me dijo: “Hugo, dedícate a Chacalón”. Él me escuchó cantar varias veces. Incluso había un proyecto con él y su hermano.

Lamentablemente, a los dos o tres meses su hermano falleció. Desde ahí me dediqué de lleno solo a Chacalón. Al inicio cantaba en cumpleaños o eventos del barrio, como hobby. Para un casting anterior en Yo Soy en 2022 tuve que hacerme el cabello para mejorar la presentación, pero no pasé. Igual seguí practicando, mandándome a hacer ropa y zapatos para llevar mejor al personaje.

¿Cuál es tu nombre artístico?

En Arequipa me conocen como Hugo Panca y su Swing Chacalonero.

Cuando Yo Soy regresó, ¿cómo decidiste prepararte y volver al casting?

Yo creo que estos dos años que han pasado estuve esperando que regresara. Tenía fe en que volvería. Salió el casting para mandar video, pero estaba ocupado con trabajo y no lo envié. Después vino el casting presencial en Arequipa y ahí sí mi hermano mayor, Blas, me acompañó en todo el proceso. Y ahí sí pasamos.

¿Cómo te preparaste el día previo al casting?

Ya tengo algunas presentaciones como imitador de Chacalón, así que escogí un traje vistoso. A pesar de eso, me puse nervioso. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta casi las 8 de la noche.

¿En la cola conociste a otros imitadores?

Sí, conocí al imitador de Vicente Fernández. También estaba el “Elvis de Arequipa”, no sabía. Más adelante estaba Gabriela, imitadora de Michael Jackson. Fue una bonita experiencia porque mientras avanzábamos nos preguntábamos quiénes habíamos pasado. Varios de nuestro grupo pasamos.

¿Cómo reaccionaste cuando tu casting pasó por televisión?

Mi familia siempre es la primera en saber. Tengo mucho apoyo de mi mamá, mis hermanos, mis vecinos y amistades. Incluso algunos clientes me llamaron.

Algunos hasta me reclamaron: “¿Por qué te has puesto nervioso? ¡Si tú ya cantas!”. Pero bueno, me ganó el nerviosismo. Lo importante es que pasé.

¿Desde cuándo eres fan de Chacalón?

Creo que desde los 11 años. Tengo 41, así que hace 30 años. Desde que escuché sus letras, que son muy profundas.

Lorenzo Palacios sufrió bastante y sus canciones reflejan pobreza, lucha, lo que vive la gente de provincia cuando llega a Lima. No siempre somos bien tratados, pero la fortaleza y el amor propio permiten salir adelante. Eso me marcó.

¿Cuál es tu canción favorita de Chacalón?

María Teresa. Mi esposa se llamaba María. Ella falleció hace dos años, en junio. En cada presentación la llevaba conmigo y siempre empezaba con esa canción por ella.

Tengo tres hijos: Nashira, Shirley y Aramir. Mi esposa les puso el motor. Ellos están felices y emocionados. Mi hija me decía “Papá, ¿ya vas a salir?”. Hago videollamadas con ellos todo el tiempo.

Gracias a Dios tengo a mi hermana, que es mi apoyo. Le pedí que si a mis hijos les falta algo, me avise y yo lo resuelvo.

¿Qué significa para ti estar en la competencia de Yo Soy?

Para la primera vez que vine, el nerviosismo me ganó. Pero esta oportunidad es para sacarme el clavo, demostrar todo lo que puedo y aprovecharlo.

Este programa tiene mucha visibilidad y para un artista que quiere hacerse conocer es una oportunidad enorme.

¿Un mensaje final para tus seguidores?

Que tengan fe en mí. Voy a dar todo de mí y sé que voy a llegar alto. Este esfuerzo de estar lejos de mis hijos y esta inversión de tiempo en el canal va a dar frutos para mi familia.

Que sigan apoyándome y que sigamos adelante. ¡Con todo!

La historia de Hugo recién empieza en Yo Soy, donde busca demostrar que su esfuerzo, su voz y el amor que lo guía pueden llevarlo lejos. Si quieres seguir su camino y conocer más historias como la suya, no te pierdas Yo Soy, de lunes a sábado a las 9 de la noche, por Latina.