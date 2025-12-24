El especial navideño de Yo Soy no solo trajo música y emoción al escenario, sino también un cálido reencuentro entre tres imitadores muy queridos por el público: Paul McCartney, Raphael y Pedro Infante, quienes participaron por separado en esta edición especial, pero se juntaron para recordar viejos tiempos y compartir el espíritu de la Navidad.

Entre risas y complicidad, los tres coincidieron en que estas fechas siempre las viven en familia. “En casa, con la familia, con los padres, siempre hay que darnos tiempo para ellos”, comentaron, resaltando la importancia de reunirse y compartir más allá de cualquier tradición específica. Sin embargo, cada uno dejó ver su lado más divertido al contar algunas costumbres peculiares.

Uno de los momentos más graciosos llegó cuando hablaron de la cena navideña. “En mi casa esperamos hasta las 12 para comer y yo ya me estoy muriendo de hambre”, confesó Paul McCartney, mientras otro recordó entre bromas que en algunas familias se cena mucho antes. La conversación se llenó de risas cuando Raphael contó sobre la peculiar competencia familiar para elegir “el pavo más rico”, donde todos prueban y votan. “¿Y el premio?”, preguntaron entre carcajadas. “Otro pavo”, respondieron, provocando aún más bromas.

El ambiente relajado también dio paso a anécdotas inesperadas, como la confesión de uno de ellos sobre disfrazarse en Navidad. “Me gusta disfrazarme de cualquier cosa”, dijo Raphael, generando burlas inmediatas entre sus compañeros, dejando en claro la cercanía y amistad que mantienen desde su temporada.

Más allá del humor, el reencuentro estuvo marcado por la emoción de volver al escenario. “Siempre es un placer estar en este escenario tan lindo de Yo Soy, con grandes talentos y en una fecha tan especial como la Navidad”, expresaron agradecidos, destacando la oportunidad de seguir siendo parte del programa y compartir con el público que los acompañó desde el inicio.

Finalmente, los tres enviaron un mensaje cargado de reflexión y unión. “Que esta Navidad abunde la paz, la unión en las familias y que aprovechen para decir lo que sienten”, señalaron, recordando que estas fechas son ideales para reconciliarse y valorar a quienes están cerca. Todo, sin dejar de lado el humor: “Después se pelean de nuevo si quieren… pero sigan unidos todo el año”, bromearon antes de despedirse.

¿Qué te pareció este divertido reencuentro entre Paul McCartney, Raphael y Pedro Infante? ¿Te gustaría volver a verlos juntos en el escenario? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de los momentos que unen a la familia frente al televisor.

