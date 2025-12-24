Tras una noche llena de emoción y identidad en el escenario de Yo Soy, la cantante conversó sobre el significado que tiene la Navidad en su vida, destacando la importancia de hacer una pausa, reencontrarse con la familia y agradecer por todo lo vivido durante el año.

En entrevista, la artista contó que estas fechas son sagradas para ella y que procura desconectarse por completo del trabajo. “Navidad y Año Nuevo como que ya cierro la caja y trato de no trabajar”, explicó, señalando que suele pasar estas fechas en casa, rodeada de su familia y la de su tía, donde organizan juegos, actividades e intercambio de regalos que fortalecen la unión familiar.

Este año, además, la celebración tendrá un ingrediente especial. “Es la primera Navidad de mi perrita”, comentó con una sonrisa, asegurando que será consentida como un miembro más de la familia. “Es como un bebé, así que va a tener millones de regalos”, añadió entre risas.

Al ser consultada por un mensaje navideño para el público, la artista se mostró profundamente agradecida. “La Navidad es un bonito momento para agradecer las cosas buenas y las no tan buenas, porque igual nos enseñan algo”, reflexionó. Asimismo, destacó el respaldo constante de sus seguidores en un año especialmente intenso. “Ha sido un año súper heavy para mí, he trabajado muchísimo, pero he sobrevivido gracias a ustedes. Los amo muchísimo”, expresó con emoción.

Finalmente, al hablar de su mayor deseo para estas fiestas, fue clara y sincera: “Poder estar en paz con mi familia y agradecer todo lo lindo que me da la vida”, resaltando que la Navidad también es una oportunidad para reconocer lo que tenemos y compartir amor con quienes nos rodean, incluso con quienes no conocemos.

