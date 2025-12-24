Tras una presentación que unió talento, emoción y espíritu festivo, la imitadora de Janis Joplin compartió sus sensaciones luego de protagonizar una de las colaboraciones más comentadas del especial navideño de Yo Soy, junto a los imitadores de Paul McCartney y Amy Winehouse. Para ella, esta combinación no solo fue un reto artístico, sino también un momento profundamente personal.

La artista confesó que este tipo de “locuras” ya son parte de su historia en el programa. “Yo estoy acostumbrada a estas locuras de Yo Soy, siempre he asumido retos desde el 2012, desde mi temporada”, señaló con emoción, recordando que a lo largo de los años ha enfrentado desafíos inesperados que hoy valora con gratitud. Sobre la esperada colaboración con Paul McCartney que nunca se concretó en el pasado, explicó que esta presentación fue una especie de revancha soñada: “No se dio lo de Paul antes, pero se ha dado ahora, repotenciado con Paul y con Amy, ha sido increíble, siempre me siento en casa”.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando adelantó una posible primicia que emocionó a los fans. “La vengo postergando desde mi temporada”, confesó, explicando que por distintas circunstancias nunca pudo interpretar ese tema junto al imitador de Paul McCartney. “Yo creo que ya toca, algo tenemos que hacer con ese tema porque estamos los dos muy afanados con cantarlo juntos”, dejó entrever, despertando expectativas sobre lo que podría venir más adelante en el programa.

La Navidad también tuvo un significado especial en lo personal. La imitadora compartió un momento íntimo al hablar de su familia y de su abuelita, quien atraviesa un delicado estado de salud. “Para mí el regalo más grande es tenerla a ella en Navidad”, expresó conmovida, resaltando que estas fechas son un recordatorio de valorar a quienes están presentes y celebrar la unión familiar.

Finalmente, dejó un mensaje navideño lleno de sensibilidad para el público: “Enfóquense en estar con las personas que amamos, mandar ese mensaje de Feliz Navidad y recordar con una sonrisa a los que ya no están”. Un cierre emotivo que conectó con el espíritu de estas fechas y con el mensaje de esperanza que quiso transmitir desde el escenario.

¿Qué nuevas colaboraciones podrían sorprendernos en Yo Soy? ¿Se dará finalmente el esperado dueto con Paul McCartney? No te pierdas los próximos episodios y sigue disfrutando del talento y las emociones que solo Yo Soy puede ofrecer.

