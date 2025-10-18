En el programa de hoy de “Yo Soy”, la carismática Daniela Darcourt sorprenderá a los televidentes al integrarse como jurado invitada durante la etapa de castings. La intérprete de “Señor mentira” se unirá a Jely Reátegui y Cachín Alcántara en la difícil tarea de evaluar a los imitadores que buscan su pase a la siguiente ronda.

Conocida por su potente voz y su amplia trayectoria en la música, Daniela aportará un enfoque distinto al panel, combinando su sensibilidad artística con un ojo crítico para el desempeño vocal y escénico de los concursantes. Su presencia promete una noche llena de emoción, ritmo y momentos inolvidables, en la que los participantes tendrán la oportunidad de recibir consejos de una de las artistas peruanas más exitosas del momento.

Además de su talento, la cantante mostrará su lado más empático, alentando a los participantes a superarse y disfrutar de su paso por el escenario de Latina Televisión.

🎶 ¿Qué opiniones tendrá Daniela sobre los nuevos imitadores? ¿A quiénes decidirá apoyar con su voto? No te pierdas esta edición especial de Yo Soy, ¡hoy por Latina!

