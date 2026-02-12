Ronald Cortegana no creció entre reflectores, sino entre maderas, herramientas y una radio encendida. Hoy, convertido en el imitador de David Bisbal en la tercera temporada de Yo Soy, su historia está marcada por el esfuerzo, la familia y un sueño que nació casi como un juego. Creció en Cajabamba, la tierra de nuestro Pedro Infante, ganador de la primera temporada, y en esta entrevista nos cuenta que busca volver a llevar el trofeo a casa.

¿Cuándo descubriste que tu verdadera pasión es la música?

“Trabajaba con mi papá. Hasta las fechas aún lo ayudo. Siempre que trabajaba, cantaba porque me gustaba, era como un juego. Mi papá ponía Radio La Inolvidable y sonaban Nino Bravo, José José, Camilo Sesto. Era raro que un niño de 13 años esté por la calle cantando canciones de Camilo Sesto, pero era lo único que escuchaba mi papá y me las aprendí”.

¿Heredaste el talento artístico de tu padre y abuelo?

“Mi papá canta. Me gusta escucharlo en reuniones familiares. Siempre que bajo del escenario voy donde él y le pregunto: ‘¿Qué tal salió todo?’. Solamente me guío de su referencia”.

¿Quién te animó a enviar tu video a Yo Soy?

“Mi familia siempre me ha apoyado, pero mi papá fue el que más me dijo: ‘¡Anda a Yo Soy!’. Yo todavía tenía dudas, decía que de repente no me parecía mucho al artista. Él me empujó a probar suerte y por suerte salió bien”.

Tuviste el casting más corto de la historia. ¿Cómo reaccionaste cuando a los dos segundos te dijeron que sí?

“La verdad pensé que me habían detenido porque no fui completamente caracterizado. Creí que me iban a decir ‘¿qué pasó con la ropa?’. No pensé que los había convencido del todo. Cuando todos coincidieron en darme el sí tan rápido, me puse más nervioso”.

¿Desde cuándo te gustan las canciones de David Bisbal?

“La música de David Bisbal la descubrí alrededor del 2002, cuando salió de Operación Triunfo. Me impactó mucho su sonido, muy claro y melódico. Cuando uno aprende a cantar empieza copiando lo que escucha, y de él agarré muchas cosas vocalmente que me sirven hasta ahora”.

¿Qué es lo más difícil de imitar a David Bisbal?

“Vocalmente es muy exigente, pero creo que más que nada es el baile. Bailar y cantar al mismo tiempo y mantener la energía hasta el final es un reto muy grande”.



¿Cómo te estás preparando para incorporar sus movimientos?

“Estoy tratando de salir a correr mucho y mientras corro canto para mantener la afinación. Me voy grabando y veo constantemente sus videos para replicar los movimientos y dar un show a la talla”.

¿Cuál fue el momento más difícil que has pasado para seguir tus sueños?

“A veces pensaba que no iba a poder o que ya era muy tarde. Esa vocecita en la cabeza que te desmotiva. Pero luché contra eso porque me gusta mucho cantar. Tenía que salir de mi zona de confort y arriesgar por mí”.

¿Cuál es tu principal motor para ganar esta temporada?

“El público. No hay nada que alimente más el alma de un artista que el aplauso. El público es el pilar más importante”.

Aunque nació en Lima, Cajabamba ocupa un lugar especial en su corazón. Allí tiene gran parte de su familia y un público que lo ha acompañado desde sus inicios.

¿Qué le dirías a la gente de Cajabamba que quiere que el trofeo se quede en casa?

“Muchísimas gracias por el apoyo durante tantos años. Extraño muchísimo cantar ahí y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder llevar el trofeo a Cajabamba una vez más”.

Ronald Cortegana ya no es solo el joven que cantaba en el taller de su padre. Hoy es uno de los competidores que promete darlo todo en los conciertos en vivo de Yo Soy. Y si algo tiene claro, es que cada presentación será un homenaje a su familia, a su tierra y a ese niño que soñaba mientras sonaban viejos cassettes en el carro de su papá.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.