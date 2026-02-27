Marcelo Castillo, actual imitador de Steven Tyler en Yo soy, abrió su corazón en una entrevista donde reveló el difícil proceso de salud que atraviesa desde la adolescencia. Entre carencias económicas, sacrificios y una enfermedad que puso en riesgo su voz, el artista asegura que su paso por el programa tiene un propósito mayor: inspirar a otros músicos a creer en sí mismos.

Marcelo, comentaste que tenías una complicación con la voz, ¿cómo lo estás tratando?

Apareció desde que tenía 18 años. Cuando descubrí que tenía talento para el canto, empecé a recibir becas temporales en academias de música. Pero, en esa época, mi familia perdió todo y no había dinero para nada. Yo vendía panes que le pedía a mi mamá que me preparara para poder pagar mis pasajes y mis cosas. Había veces que no comía porque guardaba el dinero. Pensé que era inmortal, pero me dio gastritis desde los 17 o 18 años.

¿Cómo evolucionó esa condición?

Primero fue gastritis, luego reflujo gastroesofágico y después reflujo laringofaríngeo. En la primera endoscopia detectaron algo bastante peligroso: esófago de Barrett, una especie de precáncer. Fue muy desalentador porque esa enfermedad suele aparecer después de 20 o 30 años de malos hábitos, y yo tenía 20.

¿Cómo afectó eso tu carrera?

Perdí la voz durante un tiempo y no podía cantar. Fue un año muy difícil, tomé tratamientos y mis papás me ayudaron, pero nada funcionó completamente. Mejoró la condición, pero no desapareció del todo. Como adolescente rebelde decidí seguir con mi vida normal. Sin embargo, ahora estoy tomando un tratamiento bastante estricto para mejorar y poder seguir en la competencia como se debe. Espero que todo salga mejor y aprender a valorar más la salud.

También eres mentor de Gael, el imitador de Marciano Cantero, ¿cómo empezó esa relación?

Yo lo conocí cuando él tenía 16 años y llegó con su banda a tocar a uno de mis festivales. Vi algo distinto en él, un artista diferente. Me escribió pidiéndome consejos y sentí que debía ayudarlo, porque a mí me hubiera gustado que me ayuden en su momento. Empecé sin mucha guía, pagando derecho de piso.

¿Qué significa para ti Gael?

Lo considero como un hermano menor. Si veo un talento así y un muchacho que realmente quiere, trato de apoyarlo con consejos de canto y de vida. Que cuide su salud y el instrumento maravilloso que tiene.

¿Cómo te sentiste cuando Gael fue elegido entre los 24?

Más feliz por él que por mí. Cuando dijeron nuestros nombres, Gael vino a abrazarme y le dije: “Yo creí en ti, te lo dije”. Creo que al artista nacional le falta creer en sí mismo.

¿Has formado amistad con otros imitadores?

Sí, me hice muy amigo de Fernando Sosa (Gustavo Cerati), Ricardo Escuza (Liam Gallagher) y ​Yaneth Higuera (Anitta). Son grandes personas y quiero rodearme siempre de gente con buena vibra.

¿Con quiénes te gustaría llegar a la final?

Me encantaría llegar con Marciano Cantero, Michael Bublé, Ronald (David Bisbal). Son talentos fuera de este mundo. Pero más allá del talento, creo que se necesita mucho corazón, porque el público peruano pesa en la competencia.

Marcelo asegura que su historia, marcada por enfermedad, sacrificio y perseverancia, es también una invitación a creer.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.