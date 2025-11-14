La participante llegó con la energía de Thalía y una historia personal que cautivó desde el inicio: emprendedora, con 30 años, madre de una niña de 10, y con dos carreras profesionales a cuestas. Apenas terminó su primera interpretación, Cachín le confesó que estaban todos impresionados, pero aun así le pidió que interpretara una segunda canción. En medio de la expectativa, y mientras la emoción crecía, aparecieron nuevas observaciones: Jely le pidió suavizar ciertas partes y “disfrutar más con el cuerpo”. En este primer momento, la mención a “Yo Soy” terminó de encender la presión.

Al finalizar la segunda interpretación, Carlos no dudó ni un segundo: le dio un “sí” inmediato. Sin embargo, Daniela tomó un camino más crítico y comentó que prefería la actuación de la primera canción, advirtiéndole que tuviera cuidado con la emoción para no perder control. Aún así, reconoció que su timbre estaba peligrosamente cerca del de la verdadera Thalía, y finalmente también le otorgó un “sí”.

Para cerrar, Jely fue contundente: dijo que aún faltaba más dulzura, sensualidad en la corporalidad y en los gestos, y confesó que la notó asustada, pidiéndole atención a ese detalle para las próximas rondas. Pese a todo, la participante logró pasar a la segunda etapa, recibiendo además el consejo de quedarse con el estilo noventero de Thalía, que calzaba mucho mejor con su voz y su presencia escénica.

¿Crees que sus dudas podrían afectarla en las siguientes rondas? ¿Logrará potenciar la sensualidad y confianza que el jurado está buscando? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando de “Yo Soy”.

