Albert Ramos llegó al escenario imitando a Deyvis Orosco con mucha energía, pero un pequeño error al inicio de su interpretación llamó la atención de Ricardo, quien decidió intervenir y le pidió que cantara otra canción. En medio de la sorpresa del jurado y el público, Albert aceptó el reto sin dudar, y así comenzó una segunda presentación en la que la vibra del programa “Yo Soy” empezó a sentirse con más fuerza que nunca.

Con “Piensa en mí”, Albert mostró mayor seguridad, conectó con el público y se dejó llevar por el ritmo, divirtiéndose genuinamente en el escenario. Su energía fue tan contagiosa que Franco se levantó para bailar a su lado, un momento inesperado que hizo reír al jurado y elevó la presentación a otro nivel.

Tras este despliegue, Ricardo no dudó en decirle que esta segunda interpretación fue “mucho mejor que la primera”, otorgándole un sí definitivo. Cachín, por su parte, afirmó que “desde la primera canción ya era un sí” para él, mientras que Jely lo motivó a seguir incorporando al público antes de darle también un sí rotundo.

¿Te sorprendió la reacción del jurado? ¿Crees que Albert Ramos logró convertir el error en una oportunidad única? No te pierdas lo que viene en Yo Soy y sigue disfrutando cada presentación.

