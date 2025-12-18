En Latina Televisión nos preparamos para la próxima llegada de “Valentina Valiente”, nuestra nueva novela familiar protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. Mayra interpreta a Valentina, una joven luchadora que canta en las calles y vive humildemente junto a su abuelita y sus tres hermanitos, por quienes trabaja incansablemente para salir adelante.

La historia nos presenta a una protagonista valiente y de gran corazón que, sin saberlo, sería la heredera de un millonario y la única sobreviviente de una tragedia ocurrida años atrás. Su llegada a una casa de alta sociedad desencadenará conflictos, secretos y revelaciones que cambiarán su destino.

En Latina apostamos por una historia emotiva, familiar y llena de esperanza. Valentina Valiente llegará muy pronto a nuestras pantallas.