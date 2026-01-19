Valentina Valiente: ¡Mira aquí el nuevo avance con Mayra Goñi y Roberto Moll!
Secretos del pasado y una verdad reveladora marcan el inicio de una historia emotiva, familiar y llena de esperanza
Actualizado el: 19 enero 26 | 09:36 pm
En Latina Televisión continuamos revelando nuevos detalles de “Valentina Valiente”, nuestra próxima novela familiar que llegará a las pantallas con una historia intensa, emotiva y marcada por la lucha, la memoria y la esperanza.
El nuevo avance deja al descubierto una revelación que podría cambiarlo todo: Valentina sería la heredera de Don Edmundo, un poderoso millonario cuya historia y legado serán claves en el desarrollo de la trama. Este personaje es interpretado por el actor Roberto Moll, quien encarna a una figura central del pasado que vuelve para alterar el presente.
La posible llegada de Valentina a la familia de Don Edmundo despierta tensiones, ambiciones y secretos largamente ocultos. Su presencia no solo remueve heridas del pasado, sino que amenaza con romper equilibrios, exponer verdades enterradas durante años y cambiar el destino de todos los involucrados.
Con una narrativa cargada de emoción, revelaciones y reencuentros, “Valentina Valiente” se prepara para conquistar a los hogares peruanos muy pronto. Una novela donde el pasado exige justicia y el futuro aún puede escribirse de nuevo.