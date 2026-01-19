En Latina Televisión continuamos revelando nuevos detalles de “Valentina Valiente”, nuestra próxima novela familiar que llegará a las pantallas con una historia intensa, emotiva y marcada por la lucha, la memoria y la esperanza.

El nuevo avance deja al descubierto una revelación que podría cambiarlo todo: Valentina sería la heredera de Don Edmundo, un poderoso millonario cuya historia y legado serán claves en el desarrollo de la trama. Este personaje es interpretado por el actor Roberto Moll, quien encarna a una figura central del pasado que vuelve para alterar el presente.

La posible llegada de Valentina a la familia de Don Edmundo despierta tensiones, ambiciones y secretos largamente ocultos. Su presencia no solo remueve heridas del pasado, sino que amenaza con romper equilibrios, exponer verdades enterradas durante años y cambiar el destino de todos los involucrados.

Con una narrativa cargada de emoción, revelaciones y reencuentros, “Valentina Valiente” se prepara para conquistar a los hogares peruanos muy pronto. Una novela donde el pasado exige justicia y el futuro aún puede escribirse de nuevo.