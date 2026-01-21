En Latina Televisión seguimos compartiendo adelantos de “Valentina Valiente”, nuestra próxima novela familiar que llegará a las pantallas con una historia intensa, marcada por el conflicto, la ambición y los secretos que amenazan con destruirlo todo.

El nuevo avance pone en escena a las villanas de la historia, interpretadas por Alessa Wichtel y Mariel Ocampo, quienes darán vida a una peligrosa madre e hija unidas por la obsesión, los celos y el deseo de controlar su entorno. Desde sus primeras apariciones, ambas dejan claro que no están dispuestas a permitir que nadie se interponga en sus planes.

La complicidad entre madre e hija se convierte en un arma peligrosa. Mientras una incita al odio, la otra promete hacerle la vida imposible a quien se cruce en su camino, dejando en claro que no descansarán hasta ver desaparecer a su enemiga, Valentina.

Con personajes que encarnan la intriga, la manipulación y el lado más oscuro de la ambición, “Valentina Valiente” se perfila como una novela donde los conflictos y las rivalidades serán clave. Muy pronto, el público descubrirá hasta dónde pueden llegar estas villanas y qué consecuencias traerán sus decisiones en el destino de Valentina.