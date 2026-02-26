Un beso inesperado desató los aplausos y suspiros de la noche. Valentina y Alejandro no solo compartieron escenario, también dejaron claro que la química entre ellos es evidente.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand llegaron caracterizados como sus personajes de Valentina Valiente y protagonizaron uno de los momentos más tiernos del programa. La primera en tomar el micrófono fue Mayra, quien interpretó un tema en solitario y demostró, una vez más, su potencia vocal y conexión con el público.

Minutos después, Rodrigo se sumó al escenario y juntos regalaron una presentación cargada de complicidad. Entre miradas, sonrisas y una energía evidente, la canción se convirtió en una escena viva del romance que marcará la novela.

Pero el momento cumbre llegó al final. Tras la interpretación conjunta, Valentina y Alejandro se acercaron lentamente y sellaron la presentación con un beso.

La escena no solo confirmó que el romance será uno de los ejes centrales de la historia, sino que dejó en claro que la química entre ambos promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la ficción.

Si esto fue solo un adelanto, lo que se viene en pantalla promete mucho más.