Rodrigo Brand expresó su entusiasmo por formar parte de Valentina Valiente, la nueva novela de Latina, producida por Chasqui. El actor destacó no solo la gastronomía peruana, de la cual confesó estar ya enamorado, sino también el cálido trato recibido por parte de la gente, algo que aseguró lo ha hecho sentirse muy agradecido y contento desde su llegada.

Brand destacó la conexión que mantiene con su personaje, especialmente por el enfoque musical que tendrá en la historia. “La música es parte de la vida de Rodrigo, entonces ya nada más con eso creo que es un punto importante”, comentó a Latina Digital, señalando que este elemento le permite identificarse de manera natural con el rol que interpretará.

Asimismo, el actor resaltó el buen ambiente de trabajo y la química que se está formando con el elenco, asegurando que se está consolidando un gran equipo desde el inicio de las grabaciones. “No puedo más que sentirme agradecido, orgulloso y muy entusiasmado de todo el proyecto”, afirmó, dejando en claro sus altas expectativas por Valentina Valiente.

